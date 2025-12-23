Верховный суд провел черту: когда демонстрация свастики не является преступлением

Верховный суд Российской Федерации на пленарном заседании утвердил важные разъяснения для судов общей юрисдикции по вопросам привлечения к ответственности за демонстрацию нацистской символики. Ключевой тезис документа заключается в том, что использование такой атрибутики в целях противодействия экстремизму и формирования негативного отношения к идеологии фашизма само по себе не является преступлением, пишет РАПСИ.

Как подчеркнул ВС, для квалификации действий как правонарушения необходим признак умысла, направленного на популяризацию и оправдание нацистской идеологии. Публичное демонстрирование, например, в виде изображений в интернете или даже татуировок, должно быть оценено судом именно через призму цели и контекста. Если символика используется для разоблачения, исторического анализа, осуждения или образовательных целей, состав административного или уголовного правонарушения отсутствует.

Отдельно Пленум Верховного суда обратил внимание на недопустимость смешения юридической ответственности. Административное наказание за экстремистские нарушения не является автоматическим доказательством вины в аналогичном уголовном преступлении — каждое дело требует отдельного и всестороннего рассмотрения.

Кроме того, в разъяснениях закреплен важный принцип: критика деятельности должностных лиц, политических партий или религиозных организаций сама по себе не должна расцениваться как экстремистская деятельность, если не содержит призывов к насилию или иных запрещенных законом признаков. Данные разъяснения призваны унифицировать судебную практику и обеспечить более точное применение антиэкстремистского законодательства.