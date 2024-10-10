Верховный суд РФ запретил включать в кредит страховку без согласия заемщика

Верховный суд РФ признал включение страховой выплаты в кредит без согласия заемщика незаконным. Таким образом, без подписи клиента практика включения в кредитные договоры обязательства оплачивать страховку от несчастного случая является незаконной, говорится в сообщении суда.

Отмечается, что решение стало результатом прецедента из Екатеринбурга. Там местный житель взял кредит на 2 млн руб. и оформил полис страхования за 156 тыс. руб. Заемщик попытался отказаться от страховки, но банк отказал ему. Мужчина обратился в суд, и между ним и банком разгорелся судебный процесс, дошедший до Верховного суда.

Как отметил суд, условия о заключении дополнительных договоров могут быть включены только с письменного согласия заемщика. Банк обязан предоставить возможность согласия или отказа от дополнительных услуг, а также не может проставлять отметки о согласии за заемщика.

В данном случае в кредитном договоре было условие о страховании с единственным страховщиком, однако на первой странице заявления отсутствовали отметки о согласии и подпись заемщика.

В результате суд пришел к выводу о незаконности действий банка и отменил предыдущие решения. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Верховный суд РФ представляет собой высший судебный орган в системе судебной власти России, который осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и обеспечивает единообразие судебной практики.

Он рассматривает дела в качестве суда первой инстанции по делам, затрагивающим интересы государства, а также в качестве суда апелляционной или кассационной инстанции по делам, рассмотренным судами нижестоящей инстанции.

Ранее экономист РФ Евгений Гольдфайн предложил россиянам избавляться от наличных денег.