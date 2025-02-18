Верховный суд РФ отказался пересматривать приговор Фургалу по делу об убийствах

В Верховном суде Российской Федерации не стали рассматривать кассационные жалобы, поданные адвокатами бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Они оспаривали приговор, согласно которому Фургал был приговорен к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В начале февраля 2023 года в Люберецком суде Московской области был вынесен приговор Сергею Фургалу. Он был осужден на 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела получили от 9,5 до 21 года заключения. Апелляционные и кассационные суды оставили приговор без изменений.

«Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передачи для рассмотрения кассационной коллегией судей», — сказала собеседница агентства.

Фургал был признан виновным в совершении преступлений, связанных с убийствами, совершенными группой лиц по предварительному сговору. В рамках этого же судебного процесса бывший советник бывшего губернатора Андрей Карепов был приговорен к 21 году лишения свободы, а предприниматель из Хабаровска Андрей Палей был осужден за убийство конкурентов Фургала на 17 лет.

Ранее сообщалось, что суд отказался освободить от наказания болеющего раком соратника Фургала.