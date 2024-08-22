Верховный суд РФ встал на защиту водителя, выехавшего на встречную полосу

Известно, что таким образом сидящий за рулем Volkswagen Polo попытался избежать ДТП. Об этом проинформировало Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Действия водителя из Севастополя, получившего штраф за выезд на «встречку», были оправданы. Несмотря на попытку избежать столкновения, автомобилист все-таки врезался в Mercedes-Benz.

Мнения сотрудников ГАИ, районного и городского суда по этому поводу разделились. Согласно одной версии, автомобилист нарушил ПДД. С другой стороны, ему больше ничего не оставалось делать. Кассационный суд отменил это решение, однако прекратил дело из-за срока давности.

В Верховном суде отметили, что Кассационный суд РФ проигнорировал показания самих автомобилистов. Они заявили, что Volkswagen Polo ПДД не нарушал, поскольку водитель двигался с соблюдением дистанции.

Ранее стало известно о том, что бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в ДТП.