Верховный суд России вступился за жителя подмосковного Клина, чью квартиру запылил сосед

Инцидент произошел в 2018 году. Истец уехал на новогодние праздники, а когда вернулся домой, то обнаружил, что вся мебель в квартире покрыта толстым слоем пыли. Выяснилось, что виной всему сосед с первого этажа, который делал у себя ремонт и штробил стены. По общедомовым коммуникациям пыль проникла в соседнее жилье.

К иску позднее добавился дополнительный ответчик — управляющая компания, которая допустила нарушения при обслуживании шахт внутридомовых коммуникаций.

Пострадавший обошел несколько инстанций, но везде получал отказ. Верховный суд же настаивает на том, что управление МКД должно обеспечиваться надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства. Дело направлено на пересмотр.

Ранее сообщалось, что бизнесмена из Подмосковья приговорили к 13 годам колонии за госизмену и контрабанду.