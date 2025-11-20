Верховный суд Турции обязал мужа платить миллионы после лайков чужих женщин

Верховный суд Турции признал виновным в разводе мужчину, который активно ставил «лайки» другим женщинам в социальных сетях, и обязал его выплатить бывшей супруге 500 тыс. лир компенсации, а также ежемесячно перечислять 5 тыс. лир в виде алиментов.

Супруга подала иск в Верховный суд после разрыва брака, указывая на систематическое унижение, отсутствие финансовой поддержки и неверность мужа. Суд города Кайсери ранее вынес решение в пользу женщины, которое теперь было подтверждено Верховным судом.

Данное решение стало прецедентным и может использоваться в аналогичных случаях, когда развод инициирован по причинам поведения одного из супругов в социальных сетях.

