Из данных Верховного суда Украины за 2023 год следует, что многие граждане в страхе перед службой в рядах ВСУ начали наносить себе всевозможные увечья, вплоть до самых тяжелых. Некоторые после такого получили инвалидность. Об этом пишет сайт aif.ru .

Доклад главы ВС Украины говорит, что более 30 человек были осуждены за нанесение себе увечий. Свыше 1500 человек самовольно покидали воинские части. Данные могут быть не полные, ведь выявить удалось не всех. В 2023 году также фиксировали самострелы, которые позволяли бойцам покидать передовую из-за полученных ранений. Больше всего дезертиров зафиксировали в Запорожской области.

«Показательно, что дана команда не акцентировать внимание на этом, сильно не наказывать самовольно оставляющих подразделения, а просто ловить их и возвращать. В краткосрочный период, за две-три недели, удаётся вернуть не больше трети сбежавших», — отмечает председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Случаев увечий стало больше с 2022 года. Их продолжают фиксировать, и полагают, что со временем их станет только больше.

Ранее сообщалось, что на Украине не хватает пилотов для западных истребителей.