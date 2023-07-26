«Верну босоножки и куплю ласты»: москвичи рассказали о последствиях тропического ливня

Москву и область накрыли тропические ливни. В очередной раз по социальным сетям разлетелись видео плывущих по улицам автомобилей и укрывающихся от дождя людей.

Впрочем, жители столицы не теряют оптимизма и смотрят на ситуацию с юмором.

«Так иронично получилось. Я попала под дождь, когда шла на пункт выдачи за новыми босоножками. Сразу подумала — верну их и закажу ласты. Воды было едва ли не по щиколотку. Кое-как смогла добежать до дома. Такое, конечно, редко увидишь», — рассказала москвичка Юлия М. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако есть и те, кого такие погодные условия заставляют грустить. Еще одна жительница Москвы Людмила С. пожаловалась, что в этом году съездить к морю не успела, и поэтому отсутствие возможности поплавать даже в столичных водоемах негативно сказывается на ее настроении.

«Лето какое-то не лето, грустно как-то. И эти потопы. Уже в который раз в этом году. Уже пора с ливневками что-то решать. Я сама, слава богу, под дождь не попала, но из окна офиса видела последствия. Они выходят как раз на проезжую часть. Если честно, это какая-то жуть. Те, кто оказался на улице, прикрывались, чем могли. Один парень даже снял обувь. Наверное, чтобы не испортить», — рассказала нам Людмила.

Ранее мы сообщали, что аварийные службы устраняют последствия ливня в Наро-Фоминске.