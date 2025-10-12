«Вернусь, когда восстановлюсь»: россиянин, объявленный в розыск в Финляндии из-за €7,7 млн, назвал причину отъезда

Объявленный в розыск финскими властями россиянин Рамиль Хисматуллин отреагировал на выдвинутые против него обвинения. Информацию об этом распространило новостное агентство Yle.

Хисматуллин заявил, что не был в курсе объявления его в розыск, и выразил намерение в скором времени вернуться в Финляндию для решения возникших юридических вопросов. Он объяснил свой отъезд необходимостью проведения безотлагательной хирургической операции.

Хисматуллин заверил журналистов, что после полного восстановления здоровья он лично прибудет в Финляндию, предоставит все необходимые свидетельские показания и привезет с собой подтверждающие документы.

Напомним, Рамиля Хисматуллина, ранее занимавшего руководящую должность в проекте атомной электростанции в Пюхяйоки, подозревают в совершении экономических преступлений.

Правоохранительные органы подозревают его в серьезных нарушениях налогового законодательства и правил ведения бухгалтерского учета. По имеющимся данным, компания не задекларировала прибыль на сумму, превышающую €7,7 млн.

Ранее сообщалось, что экс-игрока минского «Динамо» Каралахти задержала финская полиция.