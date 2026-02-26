Вероятный похититель девочки в Смоленске игнорирует вопросы следователей

В Смоленске завершилась трехдневная эпопея поисков девятилетней девочки, пропавшей 24 февраля во время прогулки с собакой. Ребенка нашли живым в квартире на улице Маршала Еременко, однако главный фигурант дела — задержанный 43-летний мужчина — предпочел хранить молчание.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, подозреваемый отказался от дачи показаний и попросил предоставить ему защитника. Сейчас с ним работают следователи, но без адвоката мужчина на контакт не идет.

История началась утром 24 февраля, когда школьница вышла во двор погулять с тойтерьером и исчезла. Собака вернулась домой одна, а девочка словно сквозь землю провалилась. Мать сразу забила тревогу, и уже через несколько часов в городе развернули масштабную поисковую операцию. Более трехсот человек — полиция, следователи, росгвардейцы, волонтеры «ЛизыАлерт» и «Сальвара» — прочесывали улицы, дворы и окрестности.

По предварительным данным следствия, все это время ребенок находился в квартире сожительницы задержанного. Женщина, как выяснилось, даже не подозревала о криминальной подоплеке: мужчина представил девочку как племянницу. Сейчас она проходит по делу как свидетельница, хотя не исключено, что статус может измениться.

Ключом к разгадке стала старая серая «девятка», передает Mash. Именно этот автомобиль, по информации осведомленных источников, попал в объективы камер наблюдения. Проследив маршрут, оперативники нашли машину припаркованной, а в салоне — вещественные доказательства с ДНК девочки и симкарту, брошенную похитителем. Благодаря этой улике вышли на квартиру в Заднепровском районе, где и обнаружили пропавшую.

Врачи уже осмотрели ребенка. Признаков насильственных действий, по предварительным данным, не выявлено. Девочка не плачет, однако психологам предстоит серьезная работа — три дня в неволе не проходят бесследно даже при внешнем благополучии.

Сам задержанный, по информации некоторых СМИ, полгода следил за школьницей. Мать девочки еще осенью замечала подозрительную машину возле школы, но тогда не придала значения. Сейчас эти детали складываются в жуткую мозаику, окончательные очертания которой предстоит установить следствию.

