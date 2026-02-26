Худшее позади: найденную в гараже школьницу выписывают из больницы к матери

По результатам предварительного осмотра, девочка здорова, а ее физическое состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи подтвердили, что серьезных травм у ребенка не обнаружено.

Уже утром девочку планируют выписать из больницы, после чего она будет передана матери. Напомним, что школьницу нашли в одном из гаражных боксов вечером 26 февраля. В настоящий момент с ней продолжают работать специалисты, чтобы минимизировать последствия перенесенного стресса. Источники сообщают, что жизни и здоровью ребенка больше ничего не угрожает.

Ранее в Смоленске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки.