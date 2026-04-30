Версию с избиением ребенка в российском санатории стали отрицать

Скандал вокруг 4-летнего мальчика, получившего травмы в первый же день пребывания в психоневрологическом санатории Новокузнецка, обрел новый поворот. Мать ребенка, обратившаяся в полицию с заявлением об избиении, требует разобраться в деле. Но правоохранители после проверки заявили: предварительно, факт побоев не находит подтверждения. А экспертиза оценила травмы как не причинившие вреда здоровью, пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» .

История, всколыхнувшая Кузбасс, продолжает обрастать противоречивыми деталями. Напомним: в социальных сетях появилась жалоба матери 4-летнего мальчика. Женщина утверждала, что ребенок получил серьезные травмы в психоневрологическом санатории Новокузнецка в первый же день пребывания. Публикация сопровождалась фотографиями, вызвавшими широкий общественный резонанс.

В полицию Новокузнецка обратилась 35-летняя мама мальчика, прося о помощи. Стражи порядка незамедлительно выехали на место, опросили сотрудников санатория, изъяли документы. Ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. И даже не на одну, а на две.

Спустя время эксперты огласили свои заключения. И выводы, судя по официальному сообщению пресс-службы МВД, не совпадают с тем, о чем говорила мать.

«Мальчик получил травмы, не причинившие вреда здоровью. Предварительно, факт причинения ребенку побоев не находит подтверждения», — говорится в тексте.

То есть, по версии полиции, следов избиения эксперты не обнаружили. А травмы, которые зафиксированы, не признаны серьезными.

Министерство здравоохранения Кузбасса, комментируя ситуацию, ограничилось лаконичным заявлением. Ведомство сообщило, что санаторий уже передал все необходимые материалы в правоохранительные органы. Также минздрав отметил, что в учреждении назначен новый главный врач. И этот руководитель, как обещают в министерстве, готов лично встретиться с матерью ребенка, чтобы обсудить ситуацию.

Мама мальчика, между тем, не отступает. Она требует полного и объективного разбирательства. Женщина настаивает: ребенок пострадал именно в санатории, и виновные должны быть наказаны.

Сейчас у сторон есть два полярных взгляда на одно событие. Окончательную точку в этой истории, вероятно, поставит следствие. Материалы дела уже находятся в полиции. А значит, впереди — новые экспертизы, допросы и, возможно, новые версии. Пока же главный вопрос остается без ответа: что на самом деле произошло с 4-летним мальчиком в новокузнецком санатории в первый же день его пребывания?

