Вертолет с девятью пассажирами экстренно сел в ЯНАО
Фото: [Медиасток.рф]
В Надымском районе ЯНАО экстренно приземлился вертолет с девятью пассажирами и тремя членами экипажа. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
Вертолет летел по маршруту Бованенково — Мыс Каменный. По предварительной версии, транспорт Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» был вынужден совершить незапланированную посадку в Надымском районе. Причиной стала неисправность основной гидросистемы.
Отмечается, что посадка была совершена на отдельной площадке, на 55,5 км от аэропорта Ямбург.
Посадка прошла успешно. Никто из девяти пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. Всех заберет резервное воздушное судно, которое направили к месту посадки.
Ранее сообщалось, что армянская бюджетная авиакомпания временно лишилась лицензии на полеты.