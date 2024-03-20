Вертолет с девятью пассажирами экстренно сел в ЯНАО

В Надымском районе ЯНАО экстренно приземлился вертолет с девятью пассажирами и тремя членами экипажа. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Вертолет летел по маршруту Бованенково — Мыс Каменный. По предварительной версии, транспорт Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» был вынужден совершить незапланированную посадку в Надымском районе. Причиной стала неисправность основной гидросистемы.

Отмечается, что посадка была совершена на отдельной площадке, на 55,5 км от аэропорта Ямбург.

Посадка прошла успешно. Никто из девяти пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. Всех заберет резервное воздушное судно, которое направили к месту посадки.

Ранее сообщалось, что армянская бюджетная авиакомпания временно лишилась лицензии на полеты.