Верующим объяснили, как правильно избавляться от обветшавших икон

Российские священники напомнили верующим о правилах обращения с пришедшими в негодность иконами. Как пишет «Царьград», люди часто, не зная церковных канонов, выбрасывают старые образы в мусор или даже в водоемы, что считается неправильным и даже греховным действием. Однако причина такого поведения обычно кроется не в злом умысле, а в обычном незнании.

Канонические способы избавления от испорченных икон существуют. Самый распространенный из них — сожжение. После этого пепел следует закопать в безлюдном месте, где никто не будет ходить.

Также допустимо завернуть икону в чистую ткань и предать земле. Однако самый верный и безопасный вариант — отнести святыню в храм. Там ее обработают в соответствии с церковными правилами.

Особо священники предостерегают от устаревшей практики пускать иконы по воде. Это не только противоречит христианским традициям, но и наносит вред окружающей среде.

Вместе с тем, не все, что кажется старым и ненужным, стоит уничтожать. В качестве примера церковнослужители рассказали о случае с пожилой прихожанкой, которая принесла в храм старый православный календарь. Оказалось, что это редкий артефакт советского времени, представляющий историческую ценность.

Поэтому, прежде чем избавляться от старых церковных предметов, лучше посоветоваться со священником — возможно, перед вами не просто хлам, а часть истории.

