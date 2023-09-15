«Весь его дар от лукавого»: известная ясновидящая рассказала, в чем секрет успеха Илона Маска

На этой неделе вышла биография предпринимателя Илона и буквально взорвала мир. Все хотят узнать секрет успеха талантливого бизнесмена, и версии появляются от стандартных до самых экзотических.

Например, некоторые считают, что Маск общается с инопланетянами, а другие уверены, что им управляют демоны. Знаменитая ясновидящая Инна Мишина допустила, что силы из ада действительно могут помогать бизнесмену.

«Вероятно, есть инопланетные иноземцы, которые дают ему подсказки, но на самом деле это демоны. Они могут приходить под видом инопланетян, умерших, каких-либо стихий. Все эти вещи, которые приходят извне, они приходят от лукавого», — заявила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, демоны стараются любыми путями завладеть человеком.

«Допустим, к Маску приходят как-бы инопланетяне, к другому человеку приходит умерший и что-то рассказывает, к кому-то приходит птица, и он ее понимает. Абсолютно все это идет от бесов», — подчеркнула ясновидящая.

Необычайный дар — превращать в золото все, к чему Маск прикасается, — пришел от бесов, добавила Мишина. Но нужно понимать, что такие «подарки» судьбы не приходят просто так.

Скорее всего, подчеркнула ясновидящая, Маск пережил какую-то трагедию или тяжелую стрессовую ситуацию, после чего демон и пришел к нему со своими дарами.

Ранее эзотерик Абравитова рассказала, почему Маску приписывают отношения с нечистой силой.