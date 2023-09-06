«Весь мир против нас»: выяснилось, каким знакам зодиака будет тяжело этой осенью

По ее словам, сейчас можно заметить напряженное влияние планеты Сатурн, и особенно его последствия на себе ощутят представители зодиакального круга, рожденные в определенные даты.

«В этот список попадают Девы, рожденные в период с 23 по 27 августа, Близнецы, рожденные с 21 по 25 мая, Рыбы, чье рождение пришлось на диапазон с 19 по 23 февраля и Стрельцы, рожденные с 23 по 27 ноября», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница дополнила, что ощущаться влияние Сатурна будет в виде определенного объема нагрузок, которые упадут на плечи указанных лиц.

«Появится большая внутренняя напряженность, могут быть проблемы с самооценкой, может возникать ощущение, что весь мир против нас, и нужно с этим справляться. Так как я астролог экологичный, хочу добавить, что даже самые напряженные астрологические влияния мы можем использовать себе во благо», — отметила Шакун.

Астролог рекомендует этим знакам не отчаиваться, а попробовать проявлять максимальную дисциплину к себе, организовать свой быт так, чтобы все было по плану и расписанию.

«Нужно проявлять трудолюбие и помнить поговорку о том, что терпение и труд все перетрут. Ставьте себе амбициозные цели и смело к ним идите, даже если в моменте кажется, что очень трудно и сил на это не хватает. В спорте можно добавить статические нагрузки. Это будет наполнять энергией, а также рекомендуется практиковать аскезы — отказ от ненужного, бесполезного, а накопленные в аскезе силы направлять на достижение своих целей», — подытожила Шакун.

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