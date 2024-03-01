Весенние активности подготовили для участников проекта «Активное долголетие» в Подмосковье

Новые активности подготовили для участников проекта «Активное долголетие» на весенний период. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Почти 5 лет проект «Активное долголетие» в Подмосковье дарит жителям старшего поколения заряд положительных эмоций и бодрости, а это главный залог здоровья и продолжительной жизни. <…> Отмечу, что проект объединил уже более 315 тысяч человек», — сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что активных долголетов этой весной ждут создание Брайн рума для развития мозга, журналистика, фрисби, боевые искусства, занятия по восстановлению родового древа не только. Напомним, что стать участником клуба могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Подробности можно узнать здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.