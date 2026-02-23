«Весна в Химки приходит ярко!»: депутаты и жители вместе встретили весну на масленичных гуляньях

В воскресенье, 22 февраля, парк имени Л.Н. Толстого в Химках превратился в ожившую страницу истории. Здесь под перестук кузнечных молотов и звонкий смех детей развернулась «Славянская слобода» — масленичное действо, погрузившее гостей в быт и традиции Древней Руси, сообщила администрация округа.

Проводить зиму вместе с жителями пришли муниципальные депутаты Валентин Герасимов, Надежда Смирнова, Инна Монастырская и Александр Васильев, а также представители Движения общественной поддержки Николай Томашов и Георгий Шишкин.

Особое оживление царило в лагере реконструкторов. Статные «богатыри» не только показывали искусство боя на мечах, но и охотно рассказывали зрителям о повседневной жизни предков. В ремесленных шатрах работа не прекращалась ни на минуту: каждый гость мог попробовать себя в роли кузнеца, выбить сувенирную монету или испытать меткость в стрельбе из лука.

«Масленица в Химках — это всегда больше, чем просто блины. Это погружение в нашу историю и культуру. Здорово видеть, с каким азартом дети и взрослые осваивают старинные ремесла в "Славянской слободе". Такие интерактивные форматы делают праздник живым и по-настоящему народным», — отметил Валентин Герасимов.

Для юных посетителей организовали творческую мастерскую, где под чутким руководством взрослых дети создавали славянские куклы-обереги, следуя старинным канонам. Атмосферу праздника поддерживали аниматоры, переодетые в сказочных персонажей, а на спортивной площадке царило оживление — здесь проходили семейные эстафеты, объединившие и детей, и родителей.

Завершился праздник концертной программой и кульминацией Масленицы — ритуальным сожжением чучела, символизирующим проводы зимы.​​

«Весна в Химки приходит ярко!» — отметили в администрации городского округа.

