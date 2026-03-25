Весна в саду: ландшафтный архитектор перечислил необходимые весенние работы на участке

Весна вступила в свои права, а вместе с ней настало время выходить в сад с инвентарем, а не с шампанским. Ландшафтный архитектор Илья Васецкий в интервью радио Sputnik объяснил , почему мартовские хлопоты на участке — не прихоть, а залог того, что растения порадуют здоровьем и урожаем.

По его словам, первым делом, как только снег начнет таять, нужно аккуратно счистить тяжелые сугробы с веток мягким веником, чтобы не поломать их. А если наст слежался, его стоит взломать лопатой — тогда при температуре +10 С он будет сходить по 10–20 сантиметров в день. Особое внимание — хвойным: снежную шапку с них лучше снять физически, а под молодыми деревьями пролить корни через специально пробитое отверстие. Как только земля оголилась, участок нужно освободить от зимнего мусора: прошлогодняя листва, укрывной материал, сломанные ветки — все это рассадник инфекций и вредителей. Сразу после уборки самое время заняться санитарной обрезкой. Пока сокодвижение не началось, удаляют сухие, обмороженные и больные ветки, которые ослабляют растение.

Эксперт добавил, что газону тоже нужна реанимация. После вычесывания граблями проводят аэрацию — специальным прибором надрезают верхний слой на два сантиметра, чтобы в почву пошли кислород и азот. Это стимулирует рост полезных бактерий. А после процедуры можно внести азотные удобрения и подсеять проплешины. Также чтобы кора не получила весенних ожогов, стволы укрывают светлым нетканым материалом или тростниковыми матами. А почву в цветниках и приствольных кругах осторожно рыхлят, смешивая с компостом. И, кстати, для всех этих работ эксперт советует использовать аккумуляторную технику: она легче, маневреннее и не требует возни с бензином.

По его мнению, если в марте не полениться и сделать все по уму, сад отблагодарит пышным цветением, крепким здоровьем и щедрым урожаем. А если пустить дело на самотек — потом можно только вздыхать, глядя на чахлые кусты и голый газон. Так что вооружаемся граблями и вперед — весна ждать не будет.

