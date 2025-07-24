Ветер начал сдувать жителей Подмосковья во время тропического ливня

На Московскую область обрушился мощный тропический шторм. Телеграм-канал «Москва с огоньком» поделился видеозаписью, на которой видно, как порывы ветра буквально валят с ног прохожих.

В объектив камеры попала платформа «Люберцы-1», где ветер особенно сильно затруднял передвижение людей.

В Раменском из-за сильного дождя один из местных жителей решил воспользоваться сапбордом, чтобы добраться до своей машины. Администрация города рекомендовала автомобилистам пересесть на метро или отложить поездки на более позднее время, ориентировочно после 19:00. В центральной части Москвы выпал град.

В связи с ухудшением погодных условий Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности для Москвы и Подмосковья.

Ранее военный эксперт рассказал о влиянии ливней на работу ПВО в Москве.