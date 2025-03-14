Ветер не повлиял на работу «Аэроэкспресса» до аэропортов Шереметьево и Домодедово

Федеральный пассажирский перевозчик «Аэроэкспресс» продолжает выполнять рейсы до аэропортов Шереметьево и Домодедово в соответствии с расписанием, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в телеграм-канале.

Метеорологи предупредили жителей Москвы и Подмосковья о сохранении штормовых условий до вечера 14 марта. В связи с этим пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на табло расписания рейсов.

Синоптики ранее сообщили, что режим повышенной опасности в Московском регионе связан с порывистым ветром, который может повлиять на безопасность на дорогах.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, воздушный поток в Москве и Подмосковье будет действовать с силой до 30-35 кг на квадратный метр. Он подчеркнул, что ветер такой силы способен ломать ветви и сучья деревьев, клонить их к земле и даже вырывать деревья с корнями.

Ранее сообщалось, что шторм сорвал кровлю с крыши здания у московского торгового центра (ТЦ) «Персей».