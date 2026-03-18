Ветеран СВО Артур Жумабаев назначен советником губернатора Ямала

Ветеран специальной военной операции, участник федеральной кадровой программы «Время героев» Артур Жумабаев назначен советником губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Гвардии полковник, кавалер четырех орденов Мужества, известный на фронте под позывным «Меч», прошел стажировку в регионе под руководством главы ЯНАО и теперь будет работать в его команде. Подробности биографии и боевого пути офицера — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Артур Жумабаев родился 1 августа 1989 года в городе Сурске Пензенской области. До девятого класса жил на малой родине, затем переехал в Москву. Решение связать жизнь с армией пришло осознанно: в 2006 году поступил в Московское высшее военное командное училище, которое успешно окончил в 2010 году.

С первых дней специальной военной операции офицер находился на передовой. Командовал мотострелковым подразделением, лично участвовал в штурмах, увлекая за собой бойцов. За мужество и героизм удостоен четырех орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Один из подвигов Артура Жумабаева описан на сайте Министерства обороны РФ. Под его командованием мотострелковый полк успешно провел наступательную операцию по взятию стратегически важной высоты. Российские военные прорвали усиленную оборону противника, уничтожили два танка, две боевые машины пехоты, множество иностранных противотанковых средств, двух артиллерийских корректировщиков и до полусотни пехотинцев. Заняв высоту, подразделение под руководством Жумабаева отразило пять контратак, после чего нанесло контрудар, создав условия для дальнейшего продвижения российских войск. Потерь среди личного состава удалось избежать.

За героизм личного состава полку было присвоено имя преподобного Сергия Радонежского. Бойцы получили свыше тысячи государственных наград и более двух тысяч ведомственных знаков отличия.

В июле 2025 года Артур Жумабаев стал участником второго потока федеральной кадровой программы «Время героев», направленной на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной власти и госкомпаниях. Его наставником в проекте назначен губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

За время стажировки офицер детально ознакомился с работой исполнительных органов власти региона, законодательного собрания, местных администраций, филиала фонда «Защитники Отечества» и других организаций. Он встречался с ветеранами боевых действий и членами их семей, посещал молодежные центры патриотического воспитания.

По итогам поездки в Новый Уренгой Жумабаев отметил, что каждый ветеран СВО в регионе трудоустроен, бытовых проблем нет, налажена прямая коммуникация между защитниками и властями. Назначение Артура Жумабаева советником губернатора стало логичным продолжением его интеграции в систему государственного управления и позволит использовать боевой опыт и лидерские качества офицера для решения задач социально-экономического развития Ямала.

