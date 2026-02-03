Ветеран СВО из Бурятии оказался без положенных выплат из-за утерянной справки

В Бурятии боец специальной военной операции (СВО), получивший тяжелое ранение, столкнулся с непреодолимой, на первый взгляд, бюрократической преградой. Об этой истории на своей странице во «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

Военнослужащий не смог получить положенную ему государственную выплату из-за утерянной справки, подтверждающей факт ранения. Ситуацию удалось разрешить только после Жамбаловой.

Мать солдата обратилась к омбудсмену за помощью, которая наладила оперативную связь с командованием воинской части, где служил боец. После запроса и получения официального дубликата утраченной справки путь к оформлению выплаты для ветерана был открыт.

Кроме того, при содействии уполномоченного военнослужащий смог официально оформить статус ветерана боевых действий, что дает право на дополнительные меры социальной поддержки.

