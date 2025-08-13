Ветеран СВО из Дагестана и внук прибыли на фронт ради встречи

Житель Кизляра, ветеран СВО, вместе со своим внуком проделал долгий путь до линии фронта, чтобы увидеться со своим сыном. Об этом сообщило РИА «Дагестан».

Как стало известно изданию, сын Камалудина Ибрагимова является наводчиком в 136-й отдельной мотострелковой бригаде. Отец решил не только привезти гуманитарную помощь бойцам, но и воспользоваться возможностью для встречи с сыном. В поездку он взял внука, сына военнослужащего.

Миссия по доставке груза была выполнена успешно. Российские артиллеристы получили свыше трех тонн гуманитарной поддержки.

