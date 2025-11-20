Ветеран СВО открыл секцию операторов БПЛА для молодежи в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске на базе Молодежного комплексного центра начала работу секция по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Инициатором ее создания выступил ветеран специальной военной операции Денис Анищенко, передает портал REGIONS.

После возвращения с фронта ветеран прошел специализированные курсы, успешно сдал экзамены и получил документы, подтверждающие его квалификацию инструктора. По его словам, успешное пилотирование составляет лишь 20-30% от общего результата, при этом ключевую роль играют сборка и точная настройка аппарата.

Под руководством Анищенко подростки проходят начальную подготовку на симуляторах, после чего переходят к практике на компактных дронах. Ветеран также реализует просветительский проект «БПЛА — не равно война», в рамках которого знакомит школьников с гражданским применением беспилотников — от аэросъемки до логистики.

Ученики секции уже демонстрируют высокие результаты на региональных соревнованиях. В частности, Дмитрий Фирсов занял первое место в младшей группе на олимпиаде Московской области по практическому пилотированию.

Ранее сообщалось, что юные коломенцы получили первые паспорта из рук руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО.