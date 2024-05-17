Ветеран ВОВ Александр Якушенков умер на Ямале

Узник фашистских концлагерей и ветеран Великой Отечественной войны Александр Якушенков умер в Надымском районе, где прожил более 40 лет. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Александр Якушенков попал в концлагерь, когда ему не было и 18 лет. Несмотря на пережитые ужасы, ему удалось в дальнейшем обрести покой в ЯНАО. Как сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских, ветеран умер 17 мая, в пятницу. Якушенков запомнится не только как очевидец страшного времени, но и человек, который сделал многое для развития района северного региона.

«Мы знаем, через что ему пришлось пройти в детские годы. Как и миллионы советских детей маленький Александр стал свидетелем ужасов войны. Не утратив веры в человечность, уважение и любовь к ближнему, он прошел по жизни оптимистом, профессионалом, человеком с добрым сердцем», — отметил Дмитрий Жаромских.

В ЯНАО выразили соболезнования близким и знакомым ветерана.

Ранее сообщалось, что во Фрязино поздравили ветеранов с Днем Победы.