Ветеран ВОВ Иващенко из Нового Уренгоя отпраздновала вековой юбилей

Иващенко родилась в станице Славянской. Она прошла в года ВОВ немало испытаний, пережила оккупацию родных земель, потеряла брата. Несмотря на все ужасы, ей удалось сохранить крепкое здоровье и позитив к жизни. Недавно ей исполнилось 100 лет.

Глава города Антон Колодин принес свои поздравления. Ветерану передали цветы и теплые пожелания.

В регионе большое внимание уделяют исторической памяти о ВОВ и ветеранам. Недавно было принято решение, что в Салехарде будут приведены в порядок десятки могил ветеранов ВОВ. Там заменят надгробные плиты и проведут уборку.

Ранее сообщалось, что подмосковные грибники нашли в лесу минометную мину времен ВОВ.