Подмосковной фронтовичке исполнился 101 год

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Раменский» поздравили с днем рождения Валентину Копосову. Получательнице услуг и ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год.

Валентина Васильевна всю жизнь живет в Бронницах. Отсюда в грозные годы войны ее призвали на фронт телефонисткой. Последний бой, в котором она принимала участие, был в Берлине в победном 1945-м.

По возвращении домой, Валентина Копысова много лет трудилась на одном из предприятий родного города и вела общественную работу в местном Совете народных депутатов. Она является почетным гражданином Бронниц.

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