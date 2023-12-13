«Ветераны России» потребовали отобрать у писателя Быкова* две квартиры в Москве

Представители движения «Ветераны России» обратились в прокуратуру с требованием конфисковать имущество у уехавшего из страны писателя Дмитрия Быкова и вырученные от его продажи деньги передать на нужды армии, сообщает SHOT.

Ветераны обратили внимание, что у Быкова остались в Москве две квартиры на Мосфильмовской улице общей стоимостью порядка 55 млн рублей. Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 70 кв м, где раньше жила мать литератора, и однокомнатной в 42,3 кв.м. Квартиры находятся в соседних домах.

Накануне Дмитрий Быков попался на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса, которые представились ему руководителем администрации президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре с пранкерами Быков пообещал отправить средства на приобретение дронов для ВСУ с гонорара от своей книги о Владимире Зеленском.

* признан в России иноагентом