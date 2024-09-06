В отношении певицы-иноагента Монеточки возбудили уголовное дело

Против певицы Монеточки* за неисполнение обязанностей иноагента возбудили уголовное дело, по которому ей грозит до двух лет заключения при возвращении на территорию России. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

До этого певице уже дважды выписывали денежные штрафы за отсутствие в социальных сетях обязательной в ее случае плашки, но она никак на эти решения не отреагировала и продолжила нарушать закон. Теперь же в отношении артистки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, которая предусматривает штраф до 300 тыс. руб. или же лишение свободы сроком на два года.

Ранее сообщалось о том, что бывшей солистке Большого театра грозит срок за поддержку ВСУ.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.