«Ветераны России» выступили против моратория на смертную казнь для педофилов и террористов

Общественное движение «Ветераны России» направило соответствующие обращения к главам думских фракций, в Совет Федерации, Конституционный суд, а также в администрацию главы государства, сообщило РИА Новости.

Сообщение было направлено после задержания в Москве гражданина Узбекистана, который подозревается в похищении 11-летней девочки с детской площадки и ее изнасиловании.

«Это не просто вопрос наказания, это вопрос национальной безопасности», — отметил лидер движения Резяпов.

Резяпов подчеркнул, что увеличение случаев насилия над детьми и террористической активности ставит под угрозу безопасность всего общества.

Ранее сообщалось, что учитель из Чечни, назвавший Христа «гуманоидом», принес извинения.