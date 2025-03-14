Ветераны СВО из Подмосковья стали участниками всероссийских соревнований в ХМАО

В Ледовом дворце спорта в Югре начались матчи в рамках первого зимнего Кубка защитников Отечества, объединившего 300 ветеранов спецоперации. Об этом сообщает ugra-news.ru.

В состязаниях всероссийского уровня участвуют команды из 60 регионов России, в том числе Московской области. Коллективы сформировали из ветеранов специальной военной операции, которые стали неотъемлемой частью российского паралимпийского движения.

Одними из первых уверенно выступили югорчане на турнире по следж-хоккею. Они завершили игру уверенной победой. Далее их ждет второй матч группового этапа с соперниками на льду из Подмосковья.

«Для того чтобы наши ребята могли активно заниматься спортом, выдаем им спортивные протезы и кресла-коляски, а с этого года обеспечиваем спортивным инвентарем и экипировкой для следж-хоккея», — отмечала на открытии мероприятия председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Напомним, что соревнования пройдут с 13 по 17 марта. За эти дни пройдут лыжные гонки, соревнования по биатлону, следж-хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду. Также в рамках турниров проведут экскурсионную программу, в ходе которой познакомят с традициями и историей ХМАО.

Ранее сообщалось, что подмосковные теннисисты заняли призовые места на областном чемпионате.