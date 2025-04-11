Ветераны СВО получат бесплатное лечение в оздоровительных центрах СФР

Начиная с 2025 года московское и подмосковное отделение Социального фонда России (СФР) предоставляет ветеранам специальной военной операции возможность бесплатного оздоровления и восстановления здоровья в специализированных центрах СФР. Информация об этом поступила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» от пресс-службы фонда.

Главным условием для получения данной услуги является статус участника СВО и завершение службы (демобилизация).

В Подмосковье восстановление здоровья проходит в реабилитационном центре, расположенном в живописном месте — селе Каринское, на берегу Москвы-реки, в окружении лесов.

Центр специализируется на лечении заболеваний дыхательной, нервной и костно-мышечной систем. В здравнице ветеранам СВО доступны разнообразные реабилитационные процедуры, разработанные индивидуально, а также психологическая помощь. Пациенты проходят обследование и лечение сопутствующих заболеваний.

В марте одна из участниц СВО, ветеран боевых действий Ирина В., прошла курс реабилитации в центре. Она выразила благодарность персоналу за профессионализм и чуткое отношение, отметив высокий уровень организации.

Для получения направления в реабилитационный центр необходимо подать заявление в любое отделение СФР по Москве и Московской области, в МФЦ или через портал госуслуг. К заявлению следует приложить медицинские документы, подтверждающие необходимость санаторно-курортного лечения и отсутствие противопоказаний. Если у ветерана СВО нет таких документов, отделение СФР запросит их самостоятельно у медицинского учреждения в рамках межведомственного взаимодействия.

Заявление рассматривается в течение двух рабочих дней. О принятом решении заявителя уведомят через личный кабинет на портале госуслуг, по электронной почте или другим способом, указанным в заявлении. Участникам СВО компенсируются расходы на проезд до реабилитационного центра и обратно.

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