Ветеринар дал советы по уходу за питомцами с наступлением зимы

Столицу в ближайшие дни ожидает настоящая метеорологическая зима, а это значит, что владельцам домашних животных стоит уделить особое внимание подготовке своих питомцев к холодам. Правильный уход сейчас поможет избежать серьезных проблем со здоровьем в будущем. По словам ветеринарного врача Михаила Шелякова, осенний период характеризуется несколькими ключевыми вызовами для самочувствия животных. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что прежде всего начинается сезонная линька, требующая тщательного ухода за шерстью. Образование колтунов не просто эстетическая проблема — они нарушают естественную терморегуляцию и могут провоцировать воспалительные процессы на коже. Не менее важной процедурой является дегельминтизация, которую специалисты рекомендуют проводить дважды в год — весной перед вакцинацией и осенью перед наступлением зимы.

По мнению ветеринара, холодное время года традиционно становится испытанием для животных с хроническими заболеваниями. Особенно уязвимы суставы и дыхательная система, при этом опасность могут представлять даже бытовые мелочи. С включением отопления воздух в квартирах становится суше, а частицы дезодорантов, духов или освежителей воздуха превращаются в стойкие аллергенные взвеси. Например, эфирные масла цитрусовых, приятные для человека, могут вызывать сильнейшие аллергические реакции у кошек. Сокращение светового дня и уменьшение продолжительности прогулок способны спровоцировать у питомцев настоящую депрессию. Для социальных животных, особенно собак, резкое снижение активности и общения становится серьезным стрессом, который может обострить хронические заболевания и привести к новым проблемам, в том числе психического характера. Привычка заменять полноценные прогулки домашним туалетом противоречит эволюционным механизмам и наносит вред психике животного.

Он подчеркнул, что в холодное время года необходимо повышенное внимание к питомцу: регулярные профилактические осмотры, контроль веса и, конечно, ласка и забота. Важно помнить, что склонность к набору лишней массы зимой — естественный процесс, но его необходимо держать под контролем, поскольку ожирение неизбежно ведет к проблемам с сердцем, суставами и развитию диабета.

