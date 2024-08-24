Ветеринар Корочева перечислила советы по чистке зубов у собак

По словам ветеринарного врача Любови Корочевой, лакомства в виде палочек, которые предназначены для чистки зубов собак, не так полезны, как принято считать, поскольку состав подобных изделий вызывает большие сомнения. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что нередко такие палочки производят из пшеничной муки с добавлением крахмала, который оседает в желудке или кишечнике собаки, и ничем хорошим для здоровья животного это не заканчивается.

По мнению ветеринара, эти палочки следует заменить на вяленый или сушеный бычий корень. Это лакомство можно потом отобрать, хранить его в морозилке и выдавать периодически после еды, чтобы чистить и массировать десны.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары провели почти две тысячи исследований кормов для животных.