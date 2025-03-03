Ветеринар Онуфриенко пояснила важность стерилизации животных

Стерилизация является не только заботой о здоровье питомцев, а также вносит вклад в безопасность общества и улучшение экологической обстановки. Ветеринар Марианна Онуфриенко рассказала, какие еще проблемы она помогает решить. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, стерилизация является проявлением ответственности, помогает предотвращать нежелательные беременности и снижать число множащихся бездомных животных.

Эксперт добавила, что рост осведомленности владельцев животных дает возможность менять стереотипы мышления, связанные со стерилизацией. Особенно это важно для тех, кто считает, что питомцу нужно обязательно иметь потомство или что процедура окажет негативное влияние на его характере.

По ее мнению, в действительности репродуктивное поведение собак и кошек обусловлено инстинктами, а не осознанным выбором. У нестерилизованных питомцев на гормональную систему оказывается большее воздействие, что может увеличивать риск развития разных заболеваний. Помимо этого, стерилизация позволяет гуманно уменьшить численность бездомных животных, сокращая нагрузку на ветеринарные службы и приюты.

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