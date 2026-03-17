Ветеринар предупредил об опасности лишнего веса у собак

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с « Газетой.Ru » предупредил, что избыточная масса тела у собак значительно увеличивает риск серьезных заболеваний, затрагивающих сердечно-сосудистую, дыхательную и опорно-двигательную системы.

По словам специалиста, особенно чувствительны к ожирению Вельш-корги, поскольку особенности строения тела этой породы создают дополнительную нагрузку на позвоночник. У коротконогих собак с удлиненным корпусом лишний вес способен провоцировать межпозвоночные грыжи, дископатии и даже нарушения двигательной активности вплоть до паралича.

Эксперт отметил, что основная причина набора массы связана с несоответствием между количеством потребляемой энергии и уровнем физической активности. Если животное получает больше корма, чем успевает расходовать, избыточный вес формируется достаточно быстро.

Врач также подчеркнул, что снижение веса у собак требует системного подхода. Для этого рекомендуется пересмотреть рацион, уменьшить калорийность питания и подобрать индивидуальную программу физических нагрузок после консультации с ветеринаром.

По оценке специалиста, самостоятельные попытки резко ограничить питание могут быть неэффективными, поэтому контроль веса лучше проводить под наблюдением врача, особенно если у питомца уже появились проблемы с суставами, дыханием или подвижностью.

Ранее сообщалось, что в Шатуре мохнатые «терминаторы» выживают на холоде.