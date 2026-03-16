Выползли раньше срока: в Шатуре мохнатые «терминаторы» выживают на холоде

Жители поселка Черусти, который неофициально считается подмосковным «полюсом холода», заметили на снегу необычных гостей. По белому насту ползли черные гусеницы. Кадры с насекомыми появились в соцсетях и вызвали бурное обсуждение, пишет REGIONS .

Многие пользователи усомнились в подлинности видео. Решили, что гусеницы не могут ползать по снегу, а ролик сгенерировала нейросеть. Но эколог Марина Тушина пояснила: насекомые настоящие, просто весна в этом году аномально теплая.

На видео, скорее всего, гусеница бурой медведицы. Обычно они зимуют в состоянии диапаузы — физиологического покоя. Прячутся в лиственной подстилке, под корой деревьев или в трещинах почвы, где пережидают холода. Но в 2026 году температура поднялась настолько, что гусеницы «проснулись» раньше срока и выползли на поверхность в поисках корма.

У этих гусениц есть природный «антифриз» — в тканях накапливаются глицерин и другие криопротекторы, которые не дают клеткам разрушаться при минусовых температурах. Поэтому кратковременные заморозки и снег им не страшны. Правда, долго на холоде без еды они не проживут — нужны молодые листья и трава, которых в марте еще почти нет.

Для человека эти гусеницы не опасны и не ядовиты. Эколог советует не трогать их и не забирать домой. Насекомые проснулись, когда природа дала им сигнал, и дальше будут жить по своему циклу. Если очень хочется помочь, можно аккуратно перенести гусеницу в лесополосу, где есть сухая листва и первые проталины. Там у нее больше шансов найти укрытие и еду.

