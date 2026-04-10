Ветеринар предупредила об опасных пасхальных угощениях для домашних животных

Пасхальный праздничный стол может представлять серьезную опасность для домашних животных из-за риска отравлений. Об этом « Газете.Ru » сообщила ветеринарный врач, эксперт бренда кормов для собак и кошек AlphaPet Дарья Богданова.

По словам специалиста, наибольшую угрозу для кошек и собак представляет шоколад. Это связано с содержанием в нем теобромина и кофеина, которые организм животных перерабатывает значительно медленнее, чем человек. В результате эти вещества могут негативно воздействовать на нервную и сердечно-сосудистую системы. Особенно опасным считается темный шоколад из-за высокой концентрации какао. Среди возможных симптомов отравления — рвота, диарея, дрожь, учащенное сердцебиение, нарушения ритма сердца, а в тяжелых случаях судороги и остановка сердца.

Специалист отметила, что даже небольшое количество шоколада может быть опасным, включая случаи, когда животное слизывает глазурь или крем с выпечки.

Отдельную угрозу представляют крашеные яйца и элементы праздничного декора. По словам эксперта, сами яйца не являются основным источником токсичности, однако животные могут проглотить упаковочные материалы, фольгу или остатки луковой шелухи. Лук и другие растения семейства Allium способны вызывать у собак и кошек гемолитическую анемию, симптомы которой могут проявиться спустя несколько дней и включают вялость, бледность слизистых и изменение цвета мочи.

Опасность также связана с пасхальной выпечкой. Сырое дрожжевое тесто может продолжить брожение в желудке животного, вызывая вздутие и признаки алкогольной интоксикации. Кроме того, в готовых куличах опасность представляет изюм и виноград, способные спровоцировать острую почечную недостаточность у собак.

Эксперт отдельно предупредила о ксилите — подсластителе, который часто содержится в сладостях и может вызывать резкое падение уровня сахара в крови и тяжелое поражение печени у животных.

В случае, если питомец съел потенциально опасный продукт, специалист рекомендовала немедленно обратиться к ветеринару и не пытаться помогать самостоятельно, так как это может ухудшить состояние животного.

В заключение эксперт подчеркнула, что праздничные продукты, безопасные для человека, могут быть крайне токсичными для кошек и собак, поэтому владельцам следует заранее исключить доступ питомцев к сладостям, выпечке и декоративным элементам стола.

