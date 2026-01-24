Ветеринар рассказал, как сохранить здоровье питомцев в мороз

Зимой домашние животные подвергаются повышенному риску для здоровья. Основными угрозами являются переохлаждение и контакт с химическими реагентами. В группе риска находятся щенки, котята, пожилые питомцы, мелкие породы и животные с короткой шерстью. О том, как их защитить, « Газете.Ru » рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Признаки гипотермии включают вялость, дрожь, слабое дыхание, побледнение или посинение кожи и расширение зрачков. Чтобы избежать переохлаждения, эксперты советуют сокращать прогулки на морозе, держать питомца подальше от снега и замерзших водоемов, а также включать активные игры, которые стимулируют кровообращение. Для мелких животных полезна одежда, сохраняющая тепло.

Вторая угроза — химикаты, которыми очищают дороги и тротуары. Реагенты могут вызывать раздражение, зуд, химические ожоги и даже отравление при попадании в организм. Чтобы защитить лапы, ветеринар рекомендует использовать специальные бальзамы, воски или обувь для собак. После прогулок лапы следует тщательно промывать теплой водой, а в доме контролировать чистоту, чтобы реагенты не попадали внутрь.

Важно также обеспечить комфорт питомцу в помещении. Лежанку лучше ставить в защищенном от сквозняков месте, но не рядом с отопительными приборами. Необходимо следить за питьевым режимом и постоянным доступом к чистой воде. Существенно менять рацион зимой стоит только для активных животных, проводящих много времени на улице; в остальных случаях питание корректировать не нужно, ориентируясь на вес и возраст.

Ранее сообщалось, что серые цапли неожиданно променяли южные курорты на снега в Одинцове.