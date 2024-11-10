Ветеринар Секач назвала способы спасения питомца в случае употребления им в пищу опасных для животных продуктов

Домашние питомцы становятся частью семьи, принося радость и тепло в наш дом. Но забота о них требует постоянного внимания, ведь даже самое безобидное любопытство может привести к серьезным последствиям, если питомец съест что-то опасное. Ветеринарный Елена Секач перечислила способы действия в экстренной ситуации. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, наши питомцы склонны пробовать на вкус все, что их окружает, и это может быть смертельно опасно. Особую угрозу представляют ряд привычных нам продуктов: так, шоколад, содержащий теобромин, может вызывать у животных судороги, аритмию и даже летальный исход. Кроме того, опасны также виноград и изюм, даже небольшой объем которых способен привести к острой почечной недостаточности.

Ветеринар добавила, что заменитель сахара провоцирует резкое падение уровня глюкозы в крови и поражение печени, что может закончиться летальным исходом для питомца. Свинина же может быть источником вируса болезни Ауески, вызывающей у животных тяжелый менингоэнцефалит и сильный зуд.

По ее мнению, если у питомца проявились симптомы отравления — рвота, диарея, обильное слюнотечение, судороги или слабость, — действовать необходимо быстро. Прежде всего важно немедленно обратиться к специалисту. Если с ветеринаром связаться невозможно, то можно попробовать вызвать рвоту посредством слабого раствора перекиси водорода. Однако данный метод следует использовать только в крайнем случае, поскольку он может вызвать воспаление желудка. Кроме того, можно дать питомцу активированный уголь или энтеросгель для абсорбации токсинов.

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