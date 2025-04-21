Ветеринар Шеляков перечислил способы выбора кормов для животных на маркетплейсах

Многие владельцы животных жалуются на качество кормов для своих питомцев, значительная часть которых приобретается ими на маркетплейсах, где каждая шестая контрольная закупка выявляет нарушения, чаще всего связанные с повреждением упаковки. Ветеринарный врач Михаил Шеляков пояснил, по каким признакам можно определить качество корма для питомцев. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, на отечественном рынке сухие и влажные импортные корма для животных занимали до 80% его доли. Российские компании также предлагали свою продукцию, однако ситуация кардинально изменилась после ухода западных компаний из страны. Так, начал увеличиваться спрос на продукцию отечественных брендов, и по законам рынка качество резко упало, а стоимость значительно повысилась.

Ветеринар отметил, что ряд импортных кормов остался в нашей стране, их привозят посредством параллельного импорта, однако на фоне повышения таможенных пошлин, роста курса доллара, роста затрат на логистику и других неблагоприятных факторов они сильно подорожали. Указанные факторы оказали негативное влияние на качество отечественной продукции для домашних животных. В связи со всем вышесказанным многие владельцы домашних животных вынуждены переходить на натуральный тип питания, поскольку им приходится постоянно менять корма, а животным сложно привыкнуть к новой пище.

По его мнению, не следует всегда винить производителей кормов в их плохом качестве. Маркетплейсы могут не соблюдать температурный режим хранения, сроки транспортировки, что приводит к тому, что даже качественная продукция, пока доедет до конечного потребителя, портится. Помимо этого, при покупке корма важно обратить внимание на целостность упаковки, запах и консистенцию.

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