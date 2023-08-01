Ветеринарные станции Подмосковья отметили наградой Яндекса «Хорошее место!»
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Пять ветеринарных станций из Московской области получили награду компании Яндекс «Хорошее место!», ее вручают организациям с высоким уровнем сервиса и рекомендациями от посетителей. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Награду организации получают на основе рейтинга, составленного по отзывам и оценкам. Для нас это признание отличной работы Госветслужбы Подмосковья и высокого уровня обслуживания клиентов», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Лучшими ветстанциями, по мнению Яндекса, стали Мытищинская, Пушкинская, Лобненская, Талдомская и Клинская.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.