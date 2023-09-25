Ветеринары отметили хороший аппетит у брошенного в подмосковном лесу питона

Поход в лес за грибами для подмосковной семьи закончился вызовом спасателей. Люди обнаружили в лесополосе огромного питона, который лежал, свернувшись кольцами.

Все произошло в районе села Новый Милет под Балашихой. Огромная змея находилась в оборудованном под террариум деревянном ящике с раздвижными стеклами. На место прибыли спасатели. Они аккуратно перенесли ящик себе в автомобиль. Сначала рептилию доставили в пожарно-спасательную часть «Мособлпожспаса».

Спасатели обратились за помощью к специалистам ветеринарной клиники, которые и заключили, что огромная змея — это трехметровый питон, который весит двенадцать килограммов. Ветеринары также выяснили, что питон находится в стадии линьки, и, вероятно, владельцы сытно его покормили до того, как бросить в лесу.

Двенадцатикилограммового подкидыша ветеринары решили оставить у себя в клинике. В ближайшее время для питона оборудуют специальный барьер.

Как уточнил «Московский комсомолец», у питона хороший аппетит. В ветеринарной клинике его кормят мышами. Также стало известно, что грибники, которые нашли ящик со змеей, сначала подумали, что кто-то выбросил старую книжную полку. От возможной трагедии людей спасло то, что рептилия не пыталась выбраться из самодельного террариума, двери которого были замотаны скотчем.

По данным журналистов, зимовать питон будет в Центре реабилитации диких животных под Яхромой.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон целиком проглотил женщину.