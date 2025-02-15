Ветеринары в справке посоветовали девушке сказать «да», после того как пес съел помолвочное кольцо хозяина

В Челябинске домашний питомец по имени Беляш случайно проглотил обручальное кольцо своего хозяина. Кольцо было приготовлено специально для того, чтобы сделать предложение любимой девушке. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Ural Mash.

Обескураженному молодому человеку пришлось отменить свидание и отправиться к ветеринару. Но он не стал унывать: попросил врача написать в справке «особое заключение» для своей возлюбленной. В нём он был описан как человек, который проявляет доброту, сострадание и ответственность.

Специалисты медицинского учреждения сжалились на парнем и даже рекомендовали девушке в «извинительной записке» согласиться на предложение руки и сердца, ответив «да». Она последовала их совету, и это решение помогло сохранить жизнь Беляшу и обеспечило будущее счастье в виде свадьбы.

Ранее сообщалось, что мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи домашним животным провели в Мытищах на базе местной ветеринарной станции. О занятии рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты рассказали коллегам о различных клинических случаях, когда животным требуется экстренная помощь, и обучили соответствующим действиям, к примеру, проведению сердечно-легочной реанимации.