Начальник Следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил каналу ОНТ, что господин Веремейчик был возвращен на родину в рамках международного сотрудничества по запросу КГБ.

Он является фигурантом уголовного дела, связанного с его участием в полке Калиновского, который в Белоруссии классифицируется как террористическая организация.

Не разглашается, какая именно страна выдала обвиняемого Белоруссии. Согласно информации из заблокированных в стране СМИ «Наша Нива» и «Зеркало», Веремейчик был арестован во Вьетнаме.

«Блок Прокопьева—Егорова» обвиняет КГБ в организации этой операции. По данным оппозиции, Веремейчику ранее был запрещен въезд в Украину из-за его связей с полком Калиновского, а также закрыт доступ в страны Евросоюза по требованию литовских властей.

Ранее Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные страны и НАТО собираются устроить вторжение в четыре юго-восточных района Белоруссии.