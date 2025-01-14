Вьетнам и Россия договорились увеличить число взаимных авиарейсов

Россиянам станет еще проще посещать очередную страну Юго-Восточной Азии. Как заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко, из России начнет курировать большее число авиарейсов.

Туристы из РФ попадают во Вьетнам прямыми рейсами, но выполняют только российские перевозчики. Из Москвы в Хошимин отправляет «Аэрофлот», из Иркутска до Ханоя – «ИрАэро». По словам Чернышенко, в скором времени количество рейсов увеличится, в том числе за счет присоединения вьетнамских авиакомпаний.

«Будут летать еще вьетнамские компании. Для этого российской перестраховочной компанией специальные тарифы для пролетов будут устанавливаться», — отметил вице-премьер РФ.

Решение по взаимному увеличению прямых рейсов со Вьетнамом, как отметил Чернышенко, были приняты.

Ранее сообщалось, что China Southern временно отменила авиарейсы из Москвы в Пекин.