Вьетнам заблокирует Telegram из-за отказа сотрудничать с властями

Издание Reuters сообщило , что Министерство информации и коммуникаций Вьетнама распорядилось, чтобы интернет-провайдеры заблокировали доступ к Telegram из-за отказа мессенджера сотрудничать с правительством в расследованиях противоправной деятельности пользователей.

Агентство сообщает, что документ от 21 мая, подписанный заместителем главы управления связи Министерства цифровых технологий, обязывает телекоммуникационные компании принять меры для блокировки Telegram и проинформировать министерство об этом до 2 июня.

Согласно данным местной полиции, приведенным в материале, 68% из 9,6 тыс. каналов и групп в мессенджере в стране вовлечены в нелегальную деятельность, такую как мошенничество, торговля наркотиками и «предположительно связанные с терроризмом случаи».

Представитель Министерства цифровых технологий подтвердил Reuters подлинность документа и подчеркнул, что блокировка была инициирована после того, как администрация Telegram отказалась предоставить властям данные пользователей в рамках уголовных расследований.

Вьетнамская полиция и государственные СМИ неоднократно сообщали об угрозах преступлений, мошенничества и утечек пользовательских данных в каналах и группах Telegram.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram за нарушения российского законодательства.