Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram за нарушения российского законодательства

По решению Таганского районного суда были назначены штрафы мессенджеру Telegram, который проигнорировал две статьи административного кодекса России. О данном факте сообщили в телеграм-канале «Судов общей юрисдикции города Москвы».

В частности, «Телеграм Мессенджер Инк.» признали виновным в неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями, а еще в игнорировании российского законодательства в сфере персональных данных. По сведения РБК, за первый проступок размер штрафа составил 800 тыс. рублей, а за второй — 2 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что сотрудники ФСБ задержали 57 человек, которые администрировали различные телеграм-каналы и чаты по указу Украины. Кроме того, были пойманы злоумышленники, готовившие нападения на образовательные учреждения в различных городах России.