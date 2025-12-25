Вьетнамская «мафия» похитила человека в Подмосковье и сутками пытала в квартире

Суд в Тульской области поставил точку в резонансном деле о похищении человека, фигурантами которого стали трое граждан Вьетнама в возрасте от 37 до 45 лет. Об этом сообщают «Тульские известия» .

Руководители частного швейного предприятия в Узловском районе получили реальные сроки за попытку вернуть «беглых» сотрудников методами из криминальных боевиков. История, начавшаяся как производственный конфликт, обернулась для управленцев приговором в 5,5 года колонии общего режима для каждого.

События развернулись в августе прошлого года. По версии следствия, руководители цеха обнаружили, что часть их персонала покинула рабочие места, перебравшись на более выгодные заработки в Московскую область. Организатором этого «трансфера» бизнесмены посчитали своего 54-летнего соотечественника, который в дальнейшем пережил настоящий «ад».

Желая восстановить кадровый состав и выяснить точное местонахождение рабочих, вьетнамцы отправились в Серпухов. Там они выследили мужчину, силой усадили в автомобиль и вывезли обратно в Тульскую область.

Пострадавшего четверо суток удерживали в одной из квартир города Узловая. Похитители применяли физическое насилие, требуя выдать адреса уехавших сотрудников. Конец этому четырехдневному заточению положила бдительность случайного прохожего. Услышав крики о помощи, доносившиеся из окна многоквартирного дома, очевидец немедленно вызвал полицию. Оперативно прибывшие сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправные действия и освободили заложника.

Статья 126 УК РФ (похищение человека) не предусматривает «скидок» на культурные особенности или производственную необходимость. Суд признал представленные доказательства исчерпывающими, назначив фигурантам наказание, близкое к среднему пределу по данной статье.

На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные сроки.

